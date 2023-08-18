В компании уточнили, что рост производительности, в первую очередь, связан с изменениями архитектуры драйвера видеокарт из линейки Arc для DirectX 11.

За 12 месяцев видеокарты Intel стали на 19% быстрее в играх на DirectX 11. Компания заявила, что продолжит заниматься оптимизацией и улучшением графических ускорителей.

О повышении производительности видеокарт в Intel объявили сегодня. Согласно официальной статистике средняя частота кадров была увеличена почти на 20%, если сравнивать с показателями, которые были на релизе графических ускорителей.

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В Intel уточнили, что рост производительности, в первую очередь, связан с изменениями архитектуры драйвера видеокарт из линейки Arc для DirectX 11. Кстати, аналогичным путем компания смогла увеличить среднюю частоту кадров для старых игр, которые используют DirectX 9.

Мощнее всего производительность увеличилась в играх, специально оптимизированных Intel для своих видеокарт. При этом в компании подчеркнули, в будущем таких игр обязательно станет еще больше. Изменения появятся уже в 2023 году.

Помимо этого, сегодня Intel представила бета-версию утилиты PresentMon для отслеживания производительности в играх на ПК с видеокартами Intel. Загрузить программу можно на официальном сайте известной американской корпорации, основанной в 1968 году.