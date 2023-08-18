В эфире примут участие ведущий разработчик студии, геймдиректор Гейб Аматанджело и художник по окружению Кацпер Непокольчицки. Они покажут геймплей и обсудят особенности игры, которая появится в обновлении для Cyberpunk 2077 и его DLC.

Вечером 24 августа разработчики Cyberpunk 2077 обещали провести стрим о Phantom Liberty и обновлениях для игры. В этот же день будет показан геймплей.

Следующая трансляция из цикла REDstreams начнется в 17.00 по МСК 24 августа. Она будет проходить на Twitch-канале студии. Эта информация была представлена в Твиттере сотрудниками CD Projekt RED. Правда, они не стали уточнять, сколько по времени продлится трансляция.

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В эфире примут участие ведущий разработчик студии, геймдиректор Гейб Аматанджело и художник по окружению Кацпер Непокольчицки. Они покажут геймплей и обсудят особенности игры, которая появится в обновлении для Cyberpunk 2077 и его DLC.

В эфире представители студии ответят на вопросы игроков о Догтауне, переработанной системе полиции и новых перках и умениях. Задать вопрос можно на форуме CDPR или в Discord-канале. Сбор вопросов уже стартовал, в эфир будут отобраны самые резонансные обращения. Релиз Phantom Liberty на ПК, PS5 и Xbox Series X|S должен выйти 26 сентября.