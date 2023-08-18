Консоль будет разыграна среди пользователей Твиттера, которые рассказали на своей странице о конкурсе и подписались на Xbox и Armored Core.

Microsoft представила Xbox Series X в стиле Armored Core VI, а FromSoftware показала геймплей в PvP-режимах меха-экшена.

Microsoft и Bandai Namco работали над созданием лимитированной модели Xbox Series X в стиле Armored Core VI. Судя по фотографиям, у консоли, ее упаковки, контроллера кастомизированный дизайн, и это выглядит эффектно.

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Представители компаний отметили, что новую коллекцию нельзя купить или обменять на что-либо в магазине. Согласно достигнутой договоренности она будет разыграна среди пользователей Твиттера, которые рассказали на своей странице о конкурсе и подписались на Xbox и Armored Core. Акция продлится до конца лета текущего года.





Также сегодня FromSoftware организовала презентацию Armored Core VI: Fires of Rubicon. Мероприятие заняло более часа. На нем были показаны сражения в разных форматах, прохождение одной из миссий. Ожидается, полноценный релиз должен выйти на следующей неделе, 25 августа.