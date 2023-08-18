Вашингтон действительно одобрил передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов, рассказал РИА Новости высокопоставленный представитель Белого дома.

Вашингтон, после длительного этапа раздумий, принял решение отправить Киеву истребители F-16 четвертого поколения. Странами-спонсорами выступят Дания и Нидерланды. Российские СМИ узнали об этом от представителя Белого дома, имеющего высокие чины.

Анонимный источник указал, что США не прекратят поддержку Украины. Они намереваются продолжать конфликт, выделяя пакеты военной помощи столько, сколько нужно.

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Перед этим заявление о передаче Украине истребителей было опубликовано в издании Reuters. Как и в данном случае, источник пожелал остаться анонимным. В публикации указано, что иностранные государства передадут Киеву авиацию после того, как украинские пилоты пройдут обучение и завершат его.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен передал своим коллегам из спонсирующих авиацией стран письмо, где гарантирует, что Вашингтон одобряет данные действия. О количестве предоставляемых истребителей пока неизвестно.