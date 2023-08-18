Такое мнение высказал считает обозреватель издания Джейми Деттмер.

Иностранные государства ответственны за провал украинского контрнаступления. Такой позиции придерживается обозреватель Politico Джейми Деттмер.

Создается впечатление, что конфликт откатился до момента ведения боев на истощение. Но на этот раз испытывается терпение зарубежных союзников, виновных в медленных темпах продвижения украинских сил, – подчеркивает Деттмер.

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Автор публикации отметил, что контрнаступление идёт уже третий месяц, но в ситуации отсутствуют какие-либо изменения. Никаких «переворотных моментов», улучшающих положение Киева. Деттмер считает, что Запад изначально завысил ожидания, требуя от украинской армии невыполнимого.

ВСУ перешли в активную фазу контрнаступления в начале лета, после длительной подготовки. Подразделения украинских сил были переброшены на Артемовское, Запорожское и другие направления. В боях принимали участие бригады, прошедшее обучение за рубежом, а также сопровождаемые иностранными бронированными машинами.