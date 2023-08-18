Член палаты представителей конгресса США Энди Харрис утверждает, что контрнаступление претерпело крах. Согласно его словам, Зеленский бы уже давно проиграл, если бы не американская поддержка.

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется пересмотреть свои приоритеты из-за провала контрнаступления ВСУ. Подобное заявление сделал член палаты представителей конгресса США Энди Харрис. Его слова были процитированы изданием Politico.

Политик прямо утверждает, что контрнаступление претерпело крах. Согласно его словам, Зеленский бы уже давно проиграл, если бы не американская поддержка. Но теперь ситуация достигла критической точки. Конфликт требует урегулирования, но Киев не сможет одержать верх в нем на поле боя.

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Харрис считает, что наступил черед мирных переговоров. Он уверен, что украинский лидер не желает даже слышать о них, но ввиду обстоятельств придется пересмотреть свои приоритеты.

Ранее глава МО РФ Сергей Шойгу заявил, что у ВСУ нет результатов на любом из направлений. Высокая подготовка ВС РФ, а также высокотехнологичное оборудование и вооружение в их распоряжении, позволяет солдатам реагировать на действия украинских сил.