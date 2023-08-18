США считают, что КНДР и РФ разрабатывают наступательное биологическое оружие, нарушая обязательства в рамках соответствующей конвенции. В Пентагоне не указали, на чем построена оценка ситуации.

В очередном докладе Пентагона, посвященном состоянию защиты от биологических угроз, было заявлено, что ряд государств, включая Россию, продолжают работать над созданием биологического оружия. Доказательств этому приведено не было.

США считают, что КНДР и РФ разрабатывают наступательное биологическое оружие, нарушая обязательства в рамках соответствующей конвенции. В Пентагоне не указали, на чем построена оценка ситуации.

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Также Америку смущает деятельность Ирана. Государство, вместе с КНР, Россией и КНДР, совместно работают над данными проектами, сформировав общую информационную среду. Они создали условия, в которых могут производить стандартные патогены и токсины.

В американском военном ведомстве подчеркивают, что Россия не рассказала про все советские программы, некоторые из них продолжат существовать даже сегодня, ведь отсутствуют доказательства их демонтажа.

Ранее в МО РФ сообщили, что американские проекты, разбросанные по всей планете, дают возможность США занять лидерство в данной отрасли, ведь они первыми откроют какой-либо секретный опасный штамм.

Руководитель войск РХБЗ ВС Игорь Кириллов рассказал, что в МО узнали о сотне украинских участников зарубежных биологических программ двойного назначения. Военный подчеркнул, что США отказались комментировать участие ученых в данных проектах и не опровергли информацию. Кириллов добавил, что Киев продолжает работу над опасными патогенами, включая возбудители сибирской язвы, оспы и т.д.