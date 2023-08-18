По словам руководителя французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо именно действия НАТО являются предпосылками к переходу конфликта в затяжную форму.

Руководитель партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что украинский конфликт лишь усугубляется из-за действий иностранного руководства. Пост с собственным мнением политик опубликовал в социальной сети X.

Филиппо подчеркивает, что западные СМИ изначально пропагандируют длительный конфликт, повышая градус напряжения. Также лидеры зарубежных стран преследуют цель вовлечения в противоборство России и Украины мировой общественности.

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Политик указывает на то, что именно действия НАТО являются предпосылками к переходу конфликта в затяжную форму. Регулярно отправляются новые пакеты военной помощи, инвестируются миллиарды евро, отсутствует даже простейшее желание инициировать переговоры. Это пора остановить!

Филиппо является одним из сторонников мирного урегулирования конфликта. Он не раз поднимал вопрос о прекращении спонсирования Киева, а также негативно высказывался в адрес иностранных политиков, считая, что они разжигают противостояние.