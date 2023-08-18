Мэтью Хо утверждает, что данные разведки, получаемые американскими агентами, часто содержат ошибки. Манипулировать ими не составляет труда. Информацию часто «подгоняют» под реалии политической повестки.

Американская разведка неверно оценила боевой потенциал России, полагая, что государство осталось на уровне 2000-х годов, не развивая собственную военную инфраструктуру. С таким заявлением выступил бывший сотрудник государственного департамента Мэтью Хо, по совместительству являющийся отставным капитаном Корпуса морской пехоты США.

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Он утверждает, что данные разведки, получаемые американскими агентами, часто содержат ошибки. Манипулировать ими не составляет труда. Информацию «подгоняют» под реалии политической повестки.

Хо подчеркнул, что при личном знакомстве с документами легко обнаруживаются несоответствия с тем, что сообщают американские разведчики. На двух страницах могут быть сведения об одном и том же, но противоречащие друг другу.

Ранее с заявлением выступил руководитель МО РФ Сергей Шойгу. Он указывает, что иностранные военные стандарты не позволяют захватить преимущество на линии боевого соприкосновения.