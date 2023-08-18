Журналист Лукаш Важеха заявил, что подобные высказывания идут во вред польским государственным интересам.

Нельзя сравнивать действия России в украинском конфликте и оккупацию Польши немецкими нацистами во время Второй Мировой – считает журналист Лукаш Важеха. Свое мнение он опубликовал в посте в социальной сети X. Подобное сравнение крайне вредно для исторического нарратива.

Заявления идут во вред польским государственным интересам, – подчеркивает Важеха. Один из политиков правительственного лагеря начал проводить сравнения между действиями России в украинском конфликте с тем, с чем довелось столкнуться Польше во время Второй мировой войны.

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Важеха крайне критично относится к подобным высказываниям, считая, что подобные изречения войдут в польский исторический нарратив.

Недовольство публициста вызвало заявление заместителя главы польского МИД Аркадиуша Муларчика. Политик настаивает на том, чтобы Германия выплатила репарации. Таким образом он хочет показать, что отсутствует разница между деятельностью России на Украине и решениями, принятыми руководством Германии во время Второй мировой войны.