В публикации газеты говорится, что конгрессмены не поддержали новый пакет военной помощи для Украины из-за данных разведки, которая сообщает о неудачах в контрнаступлении ВСУ.

Некоторые американские конгрессмены не желают выделять Киеву новый пакет военной помощи, так как американская разведка выдает наихудшие прогнозы о контрнаступлении ВСУ. Об этом написали в публикации газеты Washington Post, сославшись на проверенные источники.

Перед этим американский лидер Джо Байден отправил запрос, в котором просит выделить новые ресурсы для Украины. Суммарная стоимость нового пакета помощи составляет около $24 млрд.

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Отдельные конгрессмены выступили против дальнейшего спонсирования Киева. Они ссылаются на то, что результаты контрнаступления не соответствуют размеру инвестиций в Украину.

В публикации иностранного издания рассказали про секретный отчет американской разведки. В нем указано, что украинские военнослужащие не смогут добраться до населенного пункта Мелитополь, находящегося в Запорожской области. Подобное заключение спровоцировало ряд скандалов на закрытом заседании.

Противоборствующая сторона республиканцев с осуждением относится к действиям администрации президента Джо Байдена. Они обвиняют руководство государства в излишней паранойе, считая, что Украине необходимо в срочном порядке отправить более мощные единицы оружия.