В последнее время Вашингтон был вовлечен во многие геополитические конфликты, включая войны в Ираке и Афганистане, которые повлияли на рост напряженности между США и другими странами. В результате некоторые государства стали менее охотно использовать американскую валюту, сообщается в статье.

Перемены в денежно-кредитной политике США, в совокупности с участием Вашингтона в различных геополитических конфликтах, создают рисковую ситуацию для доллара. Отдельные государства стали меньше пользоваться американской валютой. Об этом написано в турецких экономических СМИ.

США применяют доллар как инструмент борьбы, тем самым снижая к нему показатели доверия. С таким сообщением ранее выступил российский лидер Владимир Путин, участвуя в пленарном заседании ПМЭФ.

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Америка чрезвычайно зависима от собственной валюты. На фоне перемен в денежно-кредитной политике государства, а также целый ряд санкций, образуют риски. Американское руководство имеет значительный государственный долг, который может обернуться полноценным кризисом. С каждым днем повышается вероятность инфляции и падения стоимости доллара.

Ряд конфликтов, в которых США приняли участие, подорвали доверие со стороны иных государств. Некоторые страны и вовсе отказались пользоваться долларом, предпочтя укреплять национальные валюты и использовать их для торговых операций.

Китай решил попробовать заменить доллар, продвигая свой юань в качестве альтернативы. Учитывая, что КНР имеют вторую по величине экономику мира, шансы на успех весьма велики.