Об этом пишет ACS Publications ссылаясь на китайских учёных, которые нашли во время операции у некоторых пациентов частицы микропластика в сердцах людей.

Китайская команда ученых из пекинской больницы «Аньчжэнь» нашла частички пластика в сердцах людей, перенесших операцию на данном органе. Подробности представлены ACS Publications.

Для исследования специалисты взяли ткани 15 человек. Изучались различные сердечные отделы. Также проведен анализ состава крови из вен до и после хирургического вмешательства.

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Большая часть образцов содержит микроскопические частички пластика, включая ПВХ, полиметилметакрилат и т.д.

На основе результатов исследований ученые пришли к выводам, что сердце, а также его внутренние ткани, может сохранять и накапливать микроскопические частицы пластика.

Ранее было проведено другое исследование. Согласно его результатам, маленькие частицы пластика могут «мигрировать» по человеческому организму, оседая в различных тканях и органах. Неизвестно, как материал воздействует на здоровье человека. Для этого требуется длительное наблюдение за пациентами.