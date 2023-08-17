Российский смартфон имеет 6,7-дюймовый экран, чип MediaTek Helio G99, а также оперативку на 8 ГБ. Общая память составляет 128 ГБ.

В сети опубликовали первые кадры и видеозаписи отечественного смартфона «Р-ФОН». Гаджет функционирует на операционной системе «РОСА Мобайл». Кадры были опубликованы в канале Telegram начальника Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей Владимира Зыкова.

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Эксперт раскрыл некоторые подробности предстоящей новинки. «Р-ФОН» имеет 6,7-дюймовый экран, чип MediaTek Helio G99, а также оперативку на 8 ГБ. Общая память составляет 128 ГБ. Задняя камера имеет 50 Мп. Емкость аккумулятора составляет 5 000 мАч. Всё остальное идёт по стандарту: два слота для симок, сканер отпечатка пальцев и т.д.

Про интерфейс и особенности операционной системы данные отсутствуют. Их удерживают в тайне до момента официального релиза, – подчеркнул Зыков.

Подробности могут быть раскрыты пользователям уже в ближайшее время. Как утверждает специалист, продажи новинки запланированы на следующий год, поэтому вскоре может опубликоваться информация об ОС и интерфейсе.