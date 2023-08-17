По мнению эксперта сейчас наличие высокотехнологичного вооружения в распоряжении украинских бойцов ни на что не повлияет. Личный штат ВСУ значительно сократился, а большинство боеспособных подразделений уничтожено.

Российские силы успешно уничтожают украинскую военную инфраструктуру. Действия ВС РФ являются ответом на поставки вооружения из-за рубежа. С подобным заявлением выступил бывший советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор в собственном блоге.

Эксперт подчеркнул, что Россия наносит точечные удары по местам хранения боеприпасов и вооружения. Также в категорию целей попадают центры принятия решений.

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Полковник указал, что Киев пользуется иностранным снарядами для ударов по российской территории. ВС РФ предприняли ответные меры, продвигаясь на запад. Европа активно поставляет новые ракеты. К примеру, Британия передала Storm Shadow, которые не улучшили положение ВСУ, но спровоцировали Москву на соответствующую реакцию.

Сейчас наличие высокотехнологичного вооружения в распоряжении украинских бойцов ни на что не повлияет. Личный штат ВСУ значительно сократился, а большинство боеспособных подразделений уничтожено. Исход конфликта уже определен.