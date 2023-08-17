Помимо этого на выставке было представлено свыше шести десятков перспективных разработок

Специалисты военного инновационного технополиса «Эра», принимающие участие в научно-деловой программе форума «Армия-2023», презентовали ручной автономный комплекс «Тканевый пистолет». Новинка позволяет оперативно остановить кровотечение и «латать» раны, о чем сообщили в МО РФ.

На выставке было представлено свыше шести десятков перспективных разработок. Некоторые из них, учитывая современные реалии СВО, являются незаменимыми. К таковым относится и ручной автономный комплекс «Тканевый пистолет». Устройство позволяет быстро остановить кровотечение. Содержащийся в нем гель из биополимеров стимулирует естественную регенерацию организма, благодаря входящим в состав лекарственным средствам.

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Струя фокусируется в одной точке. Система работает на принципе ультразвука, поэтому гель твердеет только снаружи, внутри оставаясь жидким. «Тканевый пистолет» во многом превосходит традиционные средства оказания первой помощи. С его помощью удается оперативно закрыть рану, предотвращая обильную кровопотерю и попадание внутрь инфекции.

Также специалисты «Эра» презентовали другую интересную разработку. Это учебно-тренировочный комплекс, где можно отрабатывать огневое поражение БПЛА.