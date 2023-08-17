По словам командира роты 1-ой гвардейской танковой армии с позывным "Третий", было несколько попыток контратак со стороны ВСУ возле посёлка Новоселовское.

Украинские военнослужащие попытались несколько раз атаковать местность вблизи освобожденного Новоселовского в ЛНР. Об этом рассказал РИА Новости командир роты 1-ой гвардейской танковой армии с позывным «Третий».

Перед этим в МО РФ сообщили, что российская армия смогла отбить поселок Новоселовское, продвигаясь в сторону Купянска. Согласно заявлению представителей военного ведомства, ВСУ, покидая позиции, оставили тела собственных военнослужащих.

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Позже комментарии по этому поводу дал руководитель украинских Сухопутных войск Александр Сырский. Он подчеркнул, что на данном направлении ситуация становится всё напряженнее, поэтому пришлось координировать войска по обстоятельствам.

ВСУ предприняли несколько попыток контратаковать, приблизившись к населенному пункт Новоселовский. Обстановка является непростой, но российская армия отбила оба нападения.

«Третий» рассказал, что ситуацию нельзя назвать спокойной. В некоторые дни ВСУ не предпринимают попыток атаковать, а уже на следующие сутки приходится постоянно сохранять бдительность, чтобы «не прилетело».

Российские солдаты остаются в полном боевом режиме, учитывая страсть ВСУ к проведению диверсионных операций.