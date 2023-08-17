Со ссылкой мнение представителя американской разведки Сеймур Херш рассказал, что у США были намерения организовать аналог Нюрнбергского процесса.

Конференция, недавно прошедшая в Саудовской Аравии, где рассматривался Украинский вопрос, планировалась США в качестве подготовки к «капитуляции» российского лидера Владимира Путина. Об этом написал журналист Сеймур Хер в Substack, ссылаясь на мнение представителя иностранной разведки.

Организация встречи в Джидде целиком и полностью принадлежит Джейку Салливану. Он занимает пост советника американского лидера по нацбезопасности. Салливан рассчитывал, что конференция станет эквивалентом Версальского мирного договора. «Свободные страны» собираются, чтобы отпраздновать завершение конфликта, пережив «унизительное поражение» от противника.

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Заключительным этапом должна была стать «капитуляция» Москвы после украинского контрнаступления, – подчеркивает журналист. Были намерения организовать аналог Нюрнбергского процесса, где Джейк Салливан выступил бы представителем Америки.

21 июля российский президент Владимир Путин подчеркнул, что украинские войска, в ходе своего контрнаступления, не смогли добиться каких-либо значимых успехов. Киев бросил в бой подразделения, подготовленные иностранными инструкторами, а также поддерживаемые зарубежной техникой, но это не помогло прорваться сквозь российскую оборону.