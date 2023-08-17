В публикации издания говорится, что значительная часть представителей европейской элиты больше заинтересована во взаимодействии с Москвой, нежели в оказании помощи киевским властям.

Отсутствие желания разорвать торговые и экономические взаимоотношения с Россией вносят раздор в Европу, а также идут на пользу Москве. Об этом написано в публикации газеты The Telegraph.

Европейские междоусобицы крайне полезны для Кремля. Уже сформирована почва для накала разногласий внутри иностранного альянса.

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В публикации указано, что большинство зарубежных фирм и корпораций, сотрудничавших с Россией до момента начала СВО, не прекратили собственной деятельности на территории государства, несмотря на проблемы с обменом валюты и огромные налоги. Искренняя надежда на продолжение сотрудничества делает международные ограничения неэффективными, а порой и бессмысленными.

Европейская элита также заинтересована в контакте с Москвой. Они не желают отдавать предпочтение киевскому режиму. Во многом отношение определяется действиями и политикой лидеров государств. Президент России Владимир Путин действует уверенно, буквально вытаскивая страну из кризиса, организованного руководителями европейских государств. Украинский лидер Владимир Зеленский часто откровенно «наглеет», обвиняя Запад в бездействии и недостаточном количестве помощи.

После начало СВО Европа предприняла попытки продавить Россию санкциями. При этом ограничения нанесли значительный вред иностранным государствам. Выросла стоимость электроэнергии, топлива и продуктов, а также страдают малые и средние предприниматели из-за роста налогов.