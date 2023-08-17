Нейросеть продемонстрировала как герои попкультуры выбирают себе продукты с тележкой.

По статистике в разных странах женщины чаще покупают продукты, но это не означает, что мужчин нельзя встретить в супермаркете. Midjourney решила изобразить любимцев публики с тележкой в магазине. Они выглядят необычно, давайте посмотрим, кто лучше всех вжился в образ.

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Аргентинский футболист Лионель Месси является одним из самых высокооплачиваемых спортсменов. Чемпион мира внимательно следит за своим здоровьем, в его корзине только фрукты и овощи.

Португальский футболист Криштиану Роналду ─ один из самых богатых мужчин на планете. Своим примером вдохновляет спортсменов усердно тренироваться и не бояться ставить большие цели. Он любит шопинг. Кстати, в магазине он встретил свою любовь Джорджину Родригес.

А вот так представляют себя многие мужчины, когда в выходной отправляются в супермаркет за продуктами. Как говорится, супермен на все руки мастер.

Деревоподобный гуманоид Грут обладает высоким уровнем интеллекта. Он отправился за покупками, чтобы угостить ужином друзей из Стражей Галактики.

Центральный персонаж «Звездных войн» Дарт Вейдер не изменяет своему имиджу. Отец Люка Скайуокера и Леи Органы в своем фирменном костюме пошел в ближайший магазин. Несмотря на свою занятость, он неторопливо выбирает все самое лучшее.