Славянскую RPG Black Book от российской студии Morteshka можно бесплатно скачать до 18.00 24 августа.

События в игре происходят в 1879 году в Чердынском уезде Пермской губернии. Сюжет тайтла показывает историю молодой девушки Василисы. Она старается постичь искусство магии. Это ей необходимо для воскрешения погибшего любимого мужчины.

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Над созданием проекта работала пермская студия, получившая известность благодаря адвенчуре «Человеколось». В 2021 году игроки поставили «Черную книгу» на третье место в списке лучших релизов года.

Также в Epic Games Store происходит раздача головоломки Dodo Peak, недоступной для аккаунтов, зарегистрированных в России. В этой головоломке игроки должны взять на себя роль птицы додо и найти птенцов. Задача состоит в возвращении их домой целыми и невредимыми. Надо быть осторожными, поскольку на пути можно встретиться не только с врагами, но и наткнуться на их ловушки.