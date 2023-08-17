Над новинкой работает малоизвестная студия Flux Games Inc.

Вышел анонс экшена The Walking Dead Destinies вместе с первым трейлером. В видеоролике, опубликованном порталом IGN, можно увидеть геймплей за нескольких персонажей. В том числе речь идет о Дэриле и Гленне.

Экшен-адвенчура основана на 1-4 сезонах сериала «Ходячие мертвецы», премьера которого состоялась в 2010 году. Главная особенность тайтла заключается в возможности переписать историю: например, Шейн может уничтожить Рика, а не наоборот, как это было.

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Критики заметили, что сообщество встретило анонс без особого энтузиазма. Более того, игроки раскритиковали игру, им не понравились графика и анимация. Они сравнили их с тайтлами нулевых годов и мобильными проектами.





Над Walking Dead: Destinies работает малоизвестная студия Flux Games Inc. Они приняли реакцию аудитории к сведению. Авторы пока не стали уточнять, когда стоит ожидать выхода релиза. Но по информации инсайдеров, адвенчура выйдет не раньше 14 ноября 2023 года.