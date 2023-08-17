Как рассказали в «Роскосмосе», во время съемки были задействованы телекамеры комплекса СТС-Л. На снимке, как мы видим, показан южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны.

Станция «Луна-25» впервые сделала снимок лунной поверхности. На изображении можно отчетливо увидеть обратную сторону спутника.

Первый снимок поверхности спутника Земли был опубликован сегодня, 17 августа. Как рассказали в «Роскосмосе», во время съемки были задействованы телекамеры комплекса СТС-Л. На снимке, как мы видим, показан южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. Координаты центра кратера равны 75 градусам южной широты и 135 градусам западной долготы.

реклама

«Луна-25» провела наблюдения с помощью мощных современных приборов, среди которых ─ АРИЕС-Л. Станцией были получены параметры окололунной космической плазмы и газопылевой экзосферы на окололунной орбите, были измерены потоки гамма-лучей и нейтронов от лунной поверхности.

Невидимый с Земли кратер Зееман является уникальным объектом, он представляет большой интерес у исследователей. Полученные изображения дополнили имеющиеся к 2023 году сведения об этом кратере, однако описанная тема все равно остается не до конца изученной. Напомним, первое в мире изображение обратной стороны Луны было получено еще в эпоху Советского Союза: в 1959 году советской станцией «Луна-3».