Руководитель международного комитета Совфеда предложил Столтенбергу думать, прежде чем делать подобные заявления.

Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что украинцы должны самостоятельно установить условия мирных соглашений – это ультиматум. Государство, не желая рассматривать альтернативные пути решения конфликта, продолжит сражение, пока буквально не останется «последний украинец». Об этом заявил руководитель международного комитета Совфеда Григорий Карасин в собственном канале Telegram.

Политик призвал обратить внимание на слова Столтенберга. Получается, что украинцы, выступающие «пострадавшей стороной», должны определять условия мирного соглашения, а НАТО же просто «поддерживает» их решение.

реклама

Подобное заявление нельзя расценивать иначе как ультиматумом. Здесь видны гарантии безопасности Киеву, «вечная верность» Владимиру Зеленскому. И, вместе с тем, подталкивание к дальнейшему продолжению конфликта, пока на Украине не останется дееспособных людей.

Карасин предложил Столтенбергу думать, прежде чем делать подобные заявления.