Один из источников журналиста высказался, что Запад надеялся на мгновенную капитуляцию РФ после проведения весеннего наступления.

Американские дипломаты потерпели поражение на всех направлениях. Им не удалось урегулировать украинский конфликт, а также они оказались беспомощны в переговорах с мятежниками в Нигере. Об этом рассказал Сеймур Херш – американский журналист.

Совсем недавно состоялись переговоры по Украине, прошедшие в Джидде. Представителей со стороны России не было. Херш узнал от одного из американских разведчиков, что саммит организовал Джейк Салливан. Встреча состоялась с целью демонстрации «унизительного поражения от противника».

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Источник Херша подчеркнул, что Запад надеялся на мгновенную капитуляцию РФ после проведения весеннего наступления.

Администрация США даже хотела организовать суд, схожий с Нюрнбергским процессом (подразумевается разбирательства, в ходе которых рассматривали дела немецких фашистов), а Салливан должен был представлять интересы Америки.

С Украиной ситуация понятна. Дальнейший провал американских дипломатов – визит Виктории Нуланд в Нигер, где власть была захвачена мятежниками. Они отстранили от руководства государства легитимного президента Мохамеда Базума.

Цель Нуланд – не урегулирование конфликта, а ознакомление с состоянием ценных американских активов. Но иностранные СМИ подчеркнули, что поездка не принесла результатов. Нуланд, мягко говоря, встретили без радости, а после попросили поскорее удалиться. Состояние американских активов осталось неизвестным.