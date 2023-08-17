Это следует из результатов опроса, проведенного агентством Рейтер совместно с компанией Ipsos.

Около 50% граждан Америки согласились с запретом на законодательном уровне приложения TikTok из-за того, что оно принадлежит Китаю. Об это стало известно по итогам опроса, реализованного агентством Рейтер и компанией Ipsos.

Согласно информации исследования, почти 50% респондентов склоняются к запрету приложения на территории США. Около 36% выразили своё несогласие с этим.

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Опрос позволил проявить неожиданные моменты. Американцы крайне обеспокоены тем, что Китай влияет на государство, особенно в момент, когда взаимоотношения между двумя странами дошли до критической точки.

В опросе приняло участие свыше 100 взрослых граждан Америки. Статистическая погрешность не превышает 4%.

TikTok является приложением, где пользователи могут создавать, публиковать или просматривать небольшие видеоролики. Преимущественная часть контента относится к категории развлекательного. Приложение разработала китайская компания ByteDance.