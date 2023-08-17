Обозревателя местного издания Эугениуша Зинкевича рассказал, что Польша смело приобретает вооружение в огромных количествах. Большая часть бронированных единиц техники и боеприпасов относятся к наступательной, а не оборонительной категории.

Украинское контрнаступление подходит к концу и его итоги неутешительны для Киева и иностранного руководства. На фоне этого усиливаются закупки Польшей наступательного вооружения. С точки зрения обозревателя местного издания Эугениуша Зинкевича, Варшава готовит собственную армию на замену ВСУ.

Польша смело приобретает вооружение в огромных количествах. Большая часть бронированных единиц техники и боеприпасов относятся к наступательной, а не оборонительной категории. Зинкевич, ознакомившийся с перечнем приобретаемого вооружения, уверен, что Варшава не готовится защищать, она рвется в атаку.

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Обозреватель уверен, что государство планирует принять участие в боевых действиях. Вопрос заключается только в сроках. Польское руководство, с точки зрения обозревателя, решило игнорировать украинский опыт, совершая ту же ошибку, возлагая излишние надежды на иностранное вооружение.

Зарубежная техника, боеприпасы и ракетные системы не являются надежными, а их низкая эффективность – это главное препятствие для ВСУ, не позволяющее вести результативный бой. В распоряжении российской армии только передовое и высокотехнологичное оборудование и снаряжение. ВС РФ быстро адаптируются под реалии на линии боевого соприкосновения, меняя тактику под новые условия. Подобная гибкость обеспечивается большим запасом наступательных средств.

Стратеги НАТО продолжают форсировать события на поле боя, настаивая, чтобы украинские военнослужащие брали российские оборонительные рубежи штурмом. Они будто «забывают» про минные поля, расположенные в серой зоне, а машины для разминирования были поставлены только недавно.