США боятся, что техника будет захвачена ВС РФ и исследована.

США отказываются отправлять Украине новейшее вооружение, так как опасаются, что им завладеет не только Москва, но и Пекин, который может использовать секретную информацию. Такого мнения придерживается американский военный эксперт и ветеран иракской войны Мэтью Хо, в беседе с каналом Judging Freedom.

Военнослужащий утверждает, что именно по этой причине американцы не хотели отправлять бронированные машины Украине. Первые шесть единиц техники вскоре будут направлены Киеву. Это устаревшие модели M1A1, появившиеся до 84-го года.

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Хо считает, что США могут выделить Украине передовое вооружение, но опасаются, что их захватят, а после будут исследовать. Броня на Abrams является одним их важнейших секретов вооруженных сил Америки. Нельзя допустить, чтобы российские специалисты исследовали её, поняв принцип и строение.

Эксперт напомнил, что схожая ситуация произошла с ракетами HIMARS, управляемыми спутником. Российские войска, после перехвата нескольких снарядов, научились противостоять им. Это одна из причин, почему Америка все ещё не отправила Украине ракеты ATACMS.

Разработать эффективные способы противодействия могут не только русские. Хо, уверен, что полученными сведениями Москва поделится с Китаем. А противостояние с КНР – это прямая угроза американской национальной безопасности. Вашингтон не желает, чтобы Пекин имел информацию о принципах работы оружия, а также успел разработать меры противодействия.