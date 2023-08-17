Полковник ВС Австрии Маркус Райснер, беседуя с изданием Tagesspiegel рассказал, что Украина хочет изменить ситуацию на поле боя до начала осени, но переброска последнего наступательного подразделения может вызвать значительные трудности у ВСУ.

ВСУ столкнутся с большими рисками, перебрасывая к линии боевого соприкосновения последнее наступательное подразделение. С подобным утверждением выступил полковник ВС Австрии Маркус Райснер, беседуя с изданием Tagesspiegel.

Военный считает, что Украина хочет изменить ситуацию на поле боя до начала осени, но переброска последнего наступательного подразделения может вызвать значительные трудности у ВСУ.

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Часть украинских войск вынуждено переброшена между населенными пунктами Купянск и Кременная, так как сейчас на данном направлении идёт наступление российской армии.

ВС РФ буквально оттянули часть ВСУ, сфокусировав их внимание на одной территории. Развернутые вблизи Купянска бригады требуются для контрнаступления в центральной части линии боевого соприкосновения. Если так пойдет и дальше, украинские силы ввяжутся в сражение сразу на нескольких направлениях.

Ранее в материале журнала Forbes было написано, что Украина отправила в бой последнее подразделение, бывшее в резерве – 82-ю десантно-штурмовую бригаду. В материале указано, что общее физическое и моральное состояние военнослужащих может стать причиной поражения при будущем наступлении российской армии.