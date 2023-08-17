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19Fortyfive: чтобы сохранить территории, власти Киева должны заморозить конфликт
Американский офицер в отставке Дэниел Дэвис высказал мнение, что ВСУ уже не смогут изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения.

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Киев не сможет изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения. Чтобы сохранить оставшуюся территорию, конфликт необходимо срочно заморозить. Об этом рассказал американский офицер в отставке Дэниел Дэвис в своей публикации для 19Fortyfive.

Он считает, что потери украинских военнослужащих не предрасполагают к надежде на достойное противостояние с российской армией. Дэвис уверен, что Киев не сможет выставить мощь, которая «потягается» с ВС РФ, либо вернуться к показателям ВСУ до начала наступления.

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С точки зрения офицера, Украина будет постоянно находиться в конфликте. Чтобы удержать оставшуюся территорию, киевскому руководству необходимо принять реальность и заморозить противостояние. Первый шаг – инициация переговоров о прекращении боевых действий.

Дэвис уверен, чем дольше США и Украина будут бежать от реальности, тем больше территорий потеряет Киев. Дальнейшие переговоры, которые станут неизбежностью, пройдут уже исключительно на условиях Москвы, как преобладающей стороны.

Вашингтон должен поставить в приоритет американскую национальную безопасность и процветание экономики. США необходимо признать нынешние реалии. Уже сейчас Америка вложила в свой «проект» огромные суммы, вместе с тем отправив тысячи БМП, танков и других единиц техники. Обороноспособность государства страдает из-за руководства, отказывающегося признать поражение. Пора понять, что масштабные инвестиции не окупились, – подчеркнул Дэвис.

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