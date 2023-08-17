Американский офицер в отставке Дэниел Дэвис высказал мнение, что ВСУ уже не смогут изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения.

Киев не сможет изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения. Чтобы сохранить оставшуюся территорию, конфликт необходимо срочно заморозить. Об этом рассказал американский офицер в отставке Дэниел Дэвис в своей публикации для 19Fortyfive.

Он считает, что потери украинских военнослужащих не предрасполагают к надежде на достойное противостояние с российской армией. Дэвис уверен, что Киев не сможет выставить мощь, которая «потягается» с ВС РФ, либо вернуться к показателям ВСУ до начала наступления.

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С точки зрения офицера, Украина будет постоянно находиться в конфликте. Чтобы удержать оставшуюся территорию, киевскому руководству необходимо принять реальность и заморозить противостояние. Первый шаг – инициация переговоров о прекращении боевых действий.

Дэвис уверен, чем дольше США и Украина будут бежать от реальности, тем больше территорий потеряет Киев. Дальнейшие переговоры, которые станут неизбежностью, пройдут уже исключительно на условиях Москвы, как преобладающей стороны.

Вашингтон должен поставить в приоритет американскую национальную безопасность и процветание экономики. США необходимо признать нынешние реалии. Уже сейчас Америка вложила в свой «проект» огромные суммы, вместе с тем отправив тысячи БМП, танков и других единиц техники. Обороноспособность государства страдает из-за руководства, отказывающегося признать поражение. Пора понять, что масштабные инвестиции не окупились, – подчеркнул Дэвис.