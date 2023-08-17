Европейская реформа пенсионной системы подразумевает уравнивание возраста выхода на пенсию для женщин и мужчин, а также повышение фактического пенсионного возраста.

Европа запустила процесс повышения пенсионного возраста до 74 лет. Одной из стран, первой принявшей инициативу, является Греция. Уже были утверждены программы занятости для отдельных групп граждан. Об этом РИА Новости рассказал Нотис Мариас, являющийся бывшим депутатом Европарламента, а по совместительству профессором институтов ЕС в Критском университете.

Грецкий парламент буквально пару дней назад утвердил законопроект, внесенный минфином. Согласно одной из статей, программа занятости позволяет включить в неё лиц, не имеющих работы, в возрасте до 74 лет. Основное условие – отсутствие пенсионного стажа, чтобы выйти на пенсию. Но это лишь первые предпосылки, аналогичная ситуация ожидается во всей Европе, – подчеркивает Мариас.

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Европейское повышение пенсионного возраста – давнишние планы, разработанные ещё в конце 2020 года. 13 октября Совет ЕС издал соответствующее решение, которое «ущемило» пенсионные права граждан. Согласно нововведению, пенсионный возраст должен быть повышен.

В решении указано, что государства, входящие в ЕС, обязаны опираться на принципы руководства в собственной политике занятости. Согласно восьмому Руководящему принципу, увеличение длительности жизни, а также перемены в численности населения, должны создать соответствующие условия для реализации пенсионных систем.