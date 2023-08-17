Андрей Марочко заявил, что Украинские военнослужащие получили партию новых боеприпасов к различному вооружению, а также мины DM-22, изготовленные Германией.

Украинские военнослужащие на купянском направлении получили большую партию снабжения, включая боеприпасы и немецкие мины. Их установкой займутся эксперты из Германии. Подробности были предоставлены РИА Новости военным экспертом и полковником ЛНР в отставке Андреем Марочко.

Вблизи населенного пункта Купянск находятся склады ВСУ, куда пришла «свежая» партия снабжения. Украинские военнослужащие получили боеприпасы к различному вооружению, а также мины DM-22, изготовленные Германией.

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Эксперт подчеркнул, что с ними будут работать исключительно иностранные специалисты.

Согласно информации от проверенных источников, немецкие военнослужащие как-то связаны с бундесвером, но документально они числятся представителями частной компании, оказывающей услуги по разминированию, – рассказал Марочко.

DM-22 – немецкая мина, ориентированная на противостояние танкам. У неё направленное действие. В основе лежит кумулятивная граната 128 мм, взрыватель инфракрасный или акустический. Такой заряд поражает бронированные машины в диапазоне от 5 до 100 м.

Иностранные СМИ, ссылаясь на источники, рассказали, что в прошлом году Украине поступила довольно крупная партия немецких мин.