Силы РФ активно пытаются уничтожить взлетно-посадочные полосы, а также украинские бомбардировщики, которые могут быть носителями крылатых ракет.

Киев вынужден оперативно сменить дислокацию украинских ВВС, так как по ним часто «бьют» российские войска. Руководство старается уберечь важнейшее вооружение и персонал, умеющий с ним обращаться. Стоит подчеркнуть, что ВВС применялись для запуска британских ракет Storm Shadow и их аналогов – Scalp. О происходящем написано в материале газеты FT со ссылкой на чиновников, сохранивших анонимность.

Киев рассматривает атаки российской армии только в одном ключе. Москва желает уничтожить взлетно-посадочные полосы, а также украинские бомбардировщики, которые могут быть носителями крылатых ракет. Один из чиновников подчеркнул, что Киев предпринимает все возможные действия, чтобы избежать худшего сценария. Персонал, вместе с техникой, меняют свою дислокацию по несколько раз в день.

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Украинские пилоты безустанно курсируют между различными авиабазами и частными аэропортами, «реквизированными на нужды армии».

Юрий Игнат, являющийся советником руководства ВС ВСУ, подчеркнул, что Киев критически нуждается в системах противовоздушной обороны. Это позволит защищать украинские аэропорты и базы от атак российской армии.

Советник главы МО Украины Юрий Сак вновь обратился к лидерам иностранных государств, призывая ускорить обучение пилотов, а также обеспечить поставку истребителей F-16.

Удары по военной инфраструктуре начали наноситься ВС РФ ещё с октября прошлого года, после произошедшего на Крымском мосту.