Американский офицер в отставке Дэниел Дэвис рассказал, что оборона России во многом опирается на минные заграждения. Они являются серьезным препятствием для наземных войск, не позволяя близко подобрать к рубежам ни пехоте, ни технике.

Украинское руководство загнало ВСУ в смертельную ловушку. Военнослужащие вынужденно шли на штурм российских укреплений по минным полям. Об этом рассказал в публикации для 19Fortyfive американский офицер в отставке Дэниел Дэвис.

Специалист утверждает, что оборона России во многом опирается на минные заграждения. Они являются серьезным препятствием для наземных войск, не позволяя близко подобрать к рубежам ни пехоте, ни технике. Руководство ВСУ отправляет военнослужащих в заведомо смертельную зону, где присутствует дополнительная опасность в виде артиллерийских расчетов.

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Дэвис напомнил, что Москва имеет в собственном распоряжении все средства, чтобы вести эффективный и затяжной бой. Российская армия использует самолеты и вертолеты, ракетные системы, РЭБ, противостоящую дронам.

То, что ВСУ отправляют на линию боевого соприкосновения солдат, не имеющих нормальной подготовки и снабжения, означает лишь одно – верную гибель.

Контрнаступление украинских сил началось ещё в первых днях июня. Киев перебросил войска сразу на несколько направлений, сконцентрировавшись в частично подконтрольной Запорожской области. Подразделения прошли обучение у иностранных инструкторов, а также получили в распоряжение зарубежное оружие и технику.