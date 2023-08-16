При этом на выходных показатель стабильно увеличивается до пяти часов.

В США геймеры каждый день играют в Baldur’s Gate 3 не менее 3,5 часа. В выходные игроки тратят 5 часов.

Статистику приводит аналитик Circana Мэт Пискателла. Чтобы измерить степень вовлеченности аудитории, специалисты компании использовали собственный трекер. С его помощью в Circana поняли, что в первые два уикенда после выхода релиза геймеры провели в Baldur’s Gate 3 более 300 минут ежедневно, а в будни ─ по 210 минут в день. В первый уикенд показатель составил 350 минут, что говорит о большой заинтересованности со стороны геймерского сообщества.

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Таким образом, в выходные игроки тратят на Baldur’s Gate 3 около 5 часов, а в будни ─ 3,5 часа. На долю Baldur’s Gate 3 приходится примерно 30% всего игрового времени в американской версии Steam.

Компьютерную ролевую игру Baldur’s Gate 3 разработала бельгийская компания Larian Studios. События разворачиваются во вселенной Forgotten Realms. Игроки исследуют мир, выполняя различные задания и участвуя в сражениях.