Шоу выйдет на Netflix уже 17 ноября.

Представители Netflix опубликовали дебютный тизер аниме-адаптации комиксов о приключениях Скотта Пилигрима. Шоу из 8 эпизодов должно выйти 17 ноября 2023 года. Однако до сих пор непонятно, какой будет хронометраж у проекта.

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Тизер аниме-адаптации комиксов о Скотте Пилигриме длится 1 минуту. Зрители увидели в записи ключевых героев шоу. Большая часть из них озвучена актерами из фильма Эдгара Райта, вышедшего в 2010 году. Кинорежиссер в этот раз выступает в роли продюсера, и ему нравится смена деятельности.





В тайтле показана история 23-летнего харизматичного бездельника, который выступает в рок-группе. Его жизнь начинает меняться после встречи с Рамоной. Парень влюбляется в нее с первого взгляда. Но чтобы добиться взаимности, Скотту Пилигриму необходимо победить семерых ее бывших. И это не так легко, как может показаться.

Производством аниме занимается студия Science SARU, получившая известность благодаря Devilman: Crybaby.