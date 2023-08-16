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jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Хакеры из Skidrow утверждают, что «русская хакерша EMPRESS» — это парень из Болгарии
Если верить данным хакеров, EMPRESS — пропавший ранее взломщик под ником Voksi, который до этого состоял в не менее известной «пиратской» команде CODEX. Такой образ он создал, чтобы эффективнее выпрашивать донаты у своих поклонников.

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В мире хакеров произошел крупный скандал. Члены группировки Skidrow неожиданно заявили, что Empress ─ не девушка, а парень-взломщик Voksi из Болгарии.

Этим летом девушка-хакер под никнеймом Empress выступила с критикой в адрес Skidrow за недавний взлом 3D-платформера Fe. Интернет-пользователь пишет, что группировка смогла обойти только упрощенную версию Denuvo, за что Empress назвала хакеров жалкими. Ей непонятно, чем они аргументировали, когда пытались выдать этот взлом за полноценный обход DRM-защиты. Поступок был охарактеризован как низкий.

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Представители Skidrow не заставили долго ждать своего ответа. Они рассказывают, провели собственное расследование, результаты которого показали, что Empress ─ не тот человек, за которого себя выдает в сети. Хакеры уверены, что парень-взломщик выдает себя за девушку. Настоящий ник этой загадочной личности ─ Voksi. Ранее этот человек был в команде взломщиков CODEX. Хакеры Skidrow не сомневаются, что Voksi намеренно трансформировался в Empress в надежде заработать больше денег на эффектной внешности. Они считают, что взломщику следует проверить состояние здоровья в психиатрической клинике.

В Skidrow назвали поведение Voksi или Empress недостойным, низким и жалким. Активисты группировки не понимают, почему взломщик вместо решения собственных проблем занят критикой других людей. Также они не уважают его стиль общения в Интернете, где он выпрашивает средства для уничтожения трудов разных разработчиков. Таким образом, таинственный взломщик пропагандирует безумный образ жизни, где нет четких границ.

Конфликт хакеров привлек внимание со стороны интернет-пользователей. Не все верят в том, что Empress ─ не девушка, а парень. Сомнение вызывает тот факт, что ранее Voksi был задержан сотрудниками полиции.

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