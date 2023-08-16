Фильм Греты Гервиг "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом достиг $537,5 миллионов в американском прокате.

Комедию «Барби» признали самым кассовым фильмом Warner Bros. в США. Фильм Греты Гервиг смог обойти «Темного рыцаря», до этого кинокомикс уверенно лидировал в индустрии в течение 15 лет.

По состоянию на 16 августа 2023 года «домашние» сборы «Барби» составили более 537 миллионов долларов. Благодаря такому высокому результату летняя новинка установила рекорд. Кинокритики предполагают, что заработок «Барби» составит почти 1,4 миллиарда долларов. По их мнению, у фильма есть все шансы обойти «Братьев Супермарио в кино» и стать самым крупным релизом 2023 года.

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Напомним, фэнтезийная приключенческая комедия длительностью 114 минут вышла в прокат 17 июля. Главные роли в картине исполняют Марго Робби и Райан Гослинг. Оценка на Metacritic составляет 80 баллов, есть как положительные, так и отрицательные комментарии. На IMDb зрители оценили ленту на 7,4 балла. Многие интересуются, будет ли продолжение. Ожидается, что вторая часть «Барби» сможет выйти не раньше 2025 года.