Новинка получила OLED-дисплей от TCL диагональю 6,67 дюйма с 1,5K-разрешением и частотой обновления 144 Гц.

Сегодня в Китае стартовали продажи смартфона Redmi K60 Ultra. Как утверждает Лу Вейбинг, президент Xiaomi Group, жители КНР уже могут приобрести новинку в магазинах техники.

Стандартный вариант для покупателей – это базовая версия. Она имеет 12 ГБ ОЗУ и 256 памяти. Стоимость устройства составляет $360. Наиболее продвинутая модель, оснащенная 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти стоит почти $500. Её запустят в продажу к концу следующей недели.

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Смартфон, просто появившись на прилавках магазинов, успел установить ряд рекордов. К примеру, за первые 5 минут разошлось свыше 220 000 экземпляров. Устройству удалось превзойти показатели продаж серии Ultra.

Технические характеристики смарфтона выше средних. Устройство имеет экран с диагональю 6,67 дюймов. Частота обновления – 144 Гц. Гаджет поддерживает разрешение 1,5К. Для создания экрана применили инновационный материал C7. Его особенность заключается в уменьшенном энергопотреблении. Также смартфон оснащен защитой от влаги и пыли IP68.