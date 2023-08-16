Соответствующим исследованием с "Газетой.Ru" поделились Школа IT-профессий Skillfactory и сервис для знакомств Mamba.

Большинство российских девушек мечтают выйти замуж за работника IT-индустрии. Об этом стало известно из результатов исследования, проведенного Школой IT-профессий Scillfactory и сервисом для знакомств Mamba.

Подобное желания присутствует у представительниц женского пола в возрасте от 20 до 35 лет. В исследовании принимали участие жительницы крупных городов, включая СПб, Москву, Новороссийск и т.д.

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Для многих девушек важна специальность их избранника. Особое внимание уделяется показателям заработной платы, стабильности, а также наличию простора для дальнейшего карьерного роста. Мужчины же нейтральны в отношении профессии девушек.

Сейчас специалисты IT-сферы чрезвычайно востребованы на рынке. Около 61% россиянок хотят себе такого жениха. Также девушкам нравится, что работать можно из любого города, отсутствует привязка к одному месту жительства.

В исследовании обратили внимание на ряд интересных факторов. К примеру, девушек привлекает расширенный кругозор айтишников, их «дружба» с оборудованием, а также навыки по нахождению решению нетривиальных или сложных задач. Мужчины отличаются замкнутостью, предпочитают проводить время дома, что тоже считается плюсом у респондентов.