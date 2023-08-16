По данным исследования, в среднем 45 тысяч рублей будут платить по вакансиям, не требующим особых навыков и опыта, на позициях в сфере офисных служб и бизнес-услуг, а также красоты и здоровья.

Самые высокие показатели заработной платы для пенсионеров зафиксированы в области строительства и недвижимости. Согласно информации, взятой из исследования сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», людям в преклонном возрасте предлагают доход в размере 88 000 рублей.

Строительство и недвижимость – актуальные отрасли современности. И именно там пенсионерам готовы платить почти 90 000 рублей. Заработная плата в 70 000 рублей предлагается лицам, ищущим работу в отрасли производства или агропрома.

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На последнем месте по предложениям высокого дохода стоит транспортная и логистическая сферы. Уровень заработной платы составляет около 65 000 рублей. Об этом стало известно из документа, сформированного на основе исследований некоторых сервисов.

Платформы «Работа.ру» и «СберПодбор» узнали, что доход в 45 000 рублей присутствует на вакансиях, где не требуется исключительных навыков или опыта работы. Это могут быть офисы, простейшие бизнес-услуги или же отрасль красоты и здоровья.

Работодатели ставят в один ряд студентов и пенсионеров, предлагая им заработную плату в размере 40 тысяч рублей. Данный уровень дохода предусмотрен в организациях, связанных с финансами и страхованием.