По данным лондонской биржи ICE на 8.16 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,31%, до 86,63 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,28%, до 80,76 доллара.

Китайская экономика демонстрирует стабильное падение, что обернулось снижением стоимостью нефти последние пару дней. Ситуация не смогла стабилизироваться даже из-за уменьшения американских запасов, о чем сообщили в Reuters.

Утром среды, 16 августа, зафиксировали падение цены Brent до $84,5. Марка WTI реализуется по стоимости $80,6. Ещё 5-7 дней назад ценники на сырьё были выше на 4-8 долларов.

реклама

С точки зрения аналитиков, виновником происходящего является Китай. Нестабильная ситуация в экономике КНР оказывает существенное влияние на спрос несмотря на то, что уменьшилось предложение. Как утверждают специалисты Американского института нефти, запасы ресурса США снизились на 6,2 млн баррелей, что втрое выше ожидаемых показателей.

Промышленность, розничные продажи и размеры вкладов были меньше даже наименее скромных прогнозов аналитиков. Из-за падения китайской экономики наблюдается увеличение показателей безработицы.

Согласно информации, утекшей в СМИ, руководство КНР приняло решение частично скрывать сведения, затрагивающие экономику, а неофициально экспертам запретили рассказывать про проблемы. Также Народный банк Китая уменьшил ставку по среднесрочным процентам на целых 1,5%.