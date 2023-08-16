“Мы часто думаем, что предоставили достаточно западного оружия. Мы должны понимать, что ВСУ имеют дело с выдающимся противником. Здесь столько мин!” – рассказал корреспондент телеканала CNN.

Украинские военнослужащие не могут преодолеть минные поля, расположенные перед российскими оборонительными рубежами. Даже иностранная техника для разминирования не позволяет бойцам продвинуться вглубь территории. Об этом сообщил журналист Ник Уолш в репортаже для телеканала CNN.

Он подчеркнул, что зарубежным странам лишь кажется, что у Киева всего в достатке. Но ВСУ противостоит непростому противнику. Здесь потребуется использовать только лучшее и передовое вооружение, чтобы добиться улучшения ситуации на линии боевого соприкосновения.

реклама

Уолш отметил, что в распоряжении российской армии современная экипировка и высокотехнологичное оборудование. Снабжение украинских военнослужащих значительно уступает и по качеству, и по количеству.

Один из солдат ВСУ рассказал о происходящем на поле боя. Он подчеркнул, что украинские силы не могут свободно использовать дроны, так как их моментально сбивает российская артиллерия или танки.