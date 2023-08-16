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Украинские военнослужащие не могут преодолеть минные поля, расположенные перед российскими оборонительными рубежами. Даже иностранная техника для разминирования не позволяет бойцам продвинуться вглубь территории. Об этом сообщил журналист Ник Уолш в репортаже для телеканала CNN.
Он подчеркнул, что зарубежным странам лишь кажется, что у Киева всего в достатке. Но ВСУ противостоит непростому противнику. Здесь потребуется использовать только лучшее и передовое вооружение, чтобы добиться улучшения ситуации на линии боевого соприкосновения.
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Уолш отметил, что в распоряжении российской армии современная экипировка и высокотехнологичное оборудование. Снабжение украинских военнослужащих значительно уступает и по качеству, и по количеству.
Один из солдат ВСУ рассказал о происходящем на поле боя. Он подчеркнул, что украинские силы не могут свободно использовать дроны, так как их моментально сбивает российская артиллерия или танки.