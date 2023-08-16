Возникшие пожары были ликвидированы, пострадавших нет.

В Одесской области из-за обстрела получила повреждение портовая инфраструктура Дуная. Об этом стало известно из сообщения руководителя Одесской областной военной администрации Олега Кипера. Жертвы или раненые отсутствуют.

Кипер утверждает, что ВС РФ дважды за ночь нанесли удар по портовой инфраструктуре. Для атаки они использовали БПЛА. К ключевым целям Кипер отнес порты, а также хранилища с зерном, находящиеся на юге области.

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По итогу попаданий российской армии был нанесен весомый ущерб дунайскому порту. Частично разрушены склады и зернохранилища. Пожары, начавшиеся на территории, были быстро ликвидированы сотрудниками ГСЧС.

Также Кипер подчеркнул, что средствам противовоздушной обороны ВСУ удалось уничтожить 11 российских беспилотников. Этой ночью по всей территории Одесской области звучала воздушная тревога.

Со стороны российского военного ведомства не поступало сообщений об атаке.

Ещё 18 июля завершилось действие зерновой сделки. Россия вышла из соглашения, так как иностранные государства игнорировали выполнение её требований. Начиная с того периода МО РФ наносит «удары возмездия» по Одессе, обозначая целью портовую инфраструктуру и хранилища с боеприпасами.