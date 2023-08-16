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Марочко: на Купянском направлении увеличивается колличество безвозвратных потерь ВСУ
"Ввиду нехватки медиков и эвакуационных групп процентное соотношение безвозвратных потерь начало приближаться к 50%", - добавил Марочко.

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Потери среди украинских военнослужащих возрастают с каждым днем. Купянск становится новой горячей точкой в зоне СВО. Об этом рассказал РИА Новости военный эксперт и, по совместительству, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Купянское направление стало новой точкой боевого соприкосновения. Ежедневно увеличивается количество безвозвратных потерь ВСУ. Марочко, рассказывая об этом, сослался на собственные источники.

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Киев пытается контратаковать, но по причине отсутствия результатов увеличиваются санитарные и безвозвратные потери.

Одна из причин происходящего – дефицит медиков, а также персонала для проведения эвакуации. Из-за этого количество безвозвратных потерь приближается к планке 50%.

Украинские военнослужащие имеют минимальную подготовку. У них нет соответствующего боевого опыта, особенно в сфере проведения операций такого масштаба. Большинство мобилизованных буквально неделю назад были обыкновенными гражданскими. Их обучили принципам стрельбы, а после отправили на линию боевого соприкосновения, пытаясь остановить продвижение российской армии.

Во вторник МО РФ заявило, что ВС РФ отразили шесть атак ВСУ в направлении Купянска.

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