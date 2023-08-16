Как пишет обозреватель американского издания Forbes Дэвид Экс, на линию боевого соприкосновения была отправлена 82-я десантно-штурмовая бригада.

Киев перебросил к линии боевого соприкосновения 82-ю десантно-штурмовую бригаду. Это последнее подразделение, бывшее в резерве ВСУ. Об этом написал в собственной публикации для журнала Forbes обозреватель Дэвид Экс.

Численность бригады составляет около 2 000 бойцов. В своём распоряжении они имеют машины Marder и Stryker. Киев отправил солдат ближе к району Работино, находящемуся на Запорожском направлении.

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С точки зрения журналиста, подобная мера имеет одновременно положительный и негативный контекст.

Как только 46-я и 82-я бригады выбьются из сил, заменить их станет некому. В распоряжении ВСУ больше нет столь мощных подразделений, которые можно пустить на замену.

Экс подчеркивает, что российской армии достаточно продержаться в Работино, чтобы начать собственное наступление на данном направлении.

Ранее стало известно, что ВСУ отправили свои резервы под Купянск, где происходит активное продвижение ВС РФ, а из города экстренно эвакуируют гражданских.