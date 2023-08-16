«По прогнозам, в наступающем году валовой внутренний продукт России может вернуться на уровень, который был до конфликта на Украине», — предположил обозреватель Альбрехт Мейер.

Внимание Германии приковано к российской экономике. Об этом заявил обозреватель немецкой газеты Tagesspiegel Альбрехт Мейер.

Он утверждает, что санкции, введенные Западом, оказались безрезультатными. Иностранные политики возлагали на них большие надежды, но были вынуждены признать неэффективность. Российское ВВП уже в ближайшее время дойдет до показателей на январь 2022 года, к моменту начала СВО.

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Свыше года назад немецкое рейтинговое агентство Scope утверждало, что РФ не удастся вернуться к показателям экономики до начала украинского конфликта. Восстановление должно было занять минимум десятилетие. Но в реальности же МВФ спрогнозировал стабильное улучшение российской экономики. Только за нынешний год показатели повысятся с 0,7 до 1,5 процента.

Перед этим выступил сенатор Алексей Пушков. Он указал, что разрыв отношений Берлина и Москвы будет иметь последствия для экономики иностранного государства, а некоторые сложности наблюдаются уже сейчас.