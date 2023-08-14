Скоростной забег выполнил спидраннер под ником Mae. Он играл за Гейла, готового персонажа, у которого есть навык усиленного прыжка.

Спидраннер поставил мировой рекорд, пройдя игру Baldur’s Gate 3 всего за 10 минут. Стоит быть внимательным, ведь далее пойдут огромные спойлеры к одной из концовок.

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Спидраннер, более известный как Mae, прошел игру Baldur’s Gate 3 в категории Any% за 10 минут и 3 секунды. Для своей цели он использовал персонажа Гейла, постоянно кастуя усиленный прыжок. Это позволило геймеру оперативно менять локации, чтобы скорее дойти до завершения второго акта, где спрятана одна из концовок проекта. Третий акт выполнять уже не потребуется.





Для прохождения геймер использовал исключительно Гейла и Шедоухарт. Последняя кастовала заклинание «Святилище», что позволило герою остаться незамеченным для врагов.

Ближе к концу прохождения игрок использовать «Туманный шаг», чтобы не сражаться с двумя боссами и сразу перейти в финальную область. На этом он завершил своё прохождение, поразив нетерийский мозг особой способностью Гейла.

Mae смог побить ранее установленный собой же рекорд. Геймер утверждает, что пройти игру можно ещё быстрее, при этом не пользуясь сторонними механиками.

Стандартное прохождение Baldur’s Gate 3 потребует от игроков около 60 часов свободного времени.