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Экс-советник Пентагона Макгрегор: на Украине выкопаны 123 тысячи могил для ВСУ
Макгрегор обратил внимание на то, что население Украины упало до 19-20 миллионов человек.

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Бывший советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор рассказал о потерях ВСУ за прошедшие полтора года. Порядка 120 000 военнослужащих погибло с момента начала СВО.

Информация о количестве погибших была взята со снимков, сделанных спутником. На изображения отчетливо видны свежие могилы, выкопанные для похорон украинских солдат. Только за время проведения контрнаступления ВСУ потеряли порядка 43 000 человек. Общее число погибших, за полтора года, составляет свыше 120 000.

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Полковник подчеркнул, что Украина уничтожена как государство. Население сократилось практически вдвое от предыдущего числа жителей. Многие «перекочевали» в Европу, приняв статус беженца, мужчины были мобилизованы, некоторые попали в плен и т.д. Факторов оттока населения уйма. Ряды же ВСУ значительно сократились, сейчас украинская армия насчитывает не более 400 000 человек.

Ранее выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер, заявив, что контрнаступление – это непосильная Киеву миссия.

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#новости
Источник: rg.ru
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