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Президент Польши: Варшава продолжит блокировать поставки зерна с Украины
Глава польского государства отметил, что Варшава будет продолжать отстаивать свои интересы и защищать внутренний рынок не только своей страны, но и всего Европейского союза (ЕС).

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Польский руководитель Анджей Дуда выступил с заявлением о продолжении блокировки экспорта украинского зерна. Часть его сообщения изложена в материале информационного агентства PAP.

Дуда подчеркнул, что Варшава намерена отстаивать собственные интересы до последнего, оберегая внутренний рынок от падения. Польша не планирует снимать блокаду с украинского зерна до момента полного истечения её срока – 15 сентября.

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Перед этим Варшава обратилась к Евросоюзу с целью займа средств на увеличение пропускной способности собственных портов, чтобы организовать перевозки украинского зерна через Балтийское море. Но Польша не готова снять запрет на реализацию украинских культур, так как это нанесет вред внутреннему рынку и дестабилизирует рынки ЕС.

Ещё в начале июня Евросоюз принял решение о продлении ограничения на экспорт некоторых зерновых культур в страны блока. Украина не может поставлять за рубеж пшеницу, кукурузу, семя подсолнечника и рапс.

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